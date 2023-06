Alcol sul barbecue, donna ustionata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena

È stata trasportata in elicottero al ‘Centro Grandi Ustionati’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena la donna, classe 1961, che nel tardo pomeriggio di venerdì, nello spruzzare alcol per accendere o ‘ravvivare’ il barbecue , ha riportato, complice un ritorno di fiamma, ustioni nella parte superiore del corpo. Le sue condizioni si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo momento temuto, anche se lo spavento è stato tanto. L’incidente domestico si è verificato intorno alle 18 in un’abitazione di via Fratelli Cervi a Fusignano. A richiedere l’intervento del 118 sarebbe stata la stessa signora. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e il mezzo avanzato di soccorso con il medico il quale, dopo una prima valutazione delle condizioni della donna, ha richiesto l’intervento dell’elicottero, decollato da Bologna e atterrato nei pressi dopo una quindicina di minuti. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Lugo, con i militari della Stazione di Villanova di Bagnacavallo e i loro colleghi di Fusignano. Spetterà a questi ultimi fare piena luce sull’accaduto.

Lu.Sca.