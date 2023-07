Alcol, test preventivi: sei giovani su dieci oltre il limite

Durante il sabato, giornata clou della ‘Notte Rosa’ a Marina di Ravenna, erano in servizio dieci volontari dell’associazione nazionale Carabinieri – sezione di Ravenna. Un’attività che sarà replicata tutti i sabati dell’estate, con uno scopo informativo e dissuasivo, in modo da rendere coscienti i più giovani dei rischi legati in particolare all’abuso di alcol e di droghe. I volontari hanno iniziato il servizio in piazza Dora Markus dove si è tenuto il concerto del rapper LDA.

"Tutto è filato liscio – spiega Isidoro Mimmi –, anche perché il pubblico era composto in gran parte da famiglie e villeggianti. I più giovani giravano a gruppi un po’ in tutti gli stabilimenti balneari. Molti di loro provenivano dal Bolognese, dal Mantovano e altri città dell’Emilia e del Veneto, si erano attrezzati per la cena con piadine e birra, prenotando poi per la notte un appartamento. Rispetto al passato, un bel passo avanti, nel senso che ora c’è più consapevolezza dei rischi di mettersi alla guida dopo lo ‘sballo’, è già qualcosa…". Poi la pattuglia dei volontari si è spostata nei pressi del Park Hotel per rimediare a una ‘ragazzata’: la rottura di un tombino della fogna che stava creando pericolo per i passanti in quella zona.

Ma l’attività più importante della serata è stata la campagna antialcol con l’utilizzo di due precursori ‘Alcol Blow 10’, davanti al bagno Toto.

"Dopo un’iniziale diffidenza da parte dei ragazzi – racconta Mimmi – che probabilmente temevano sanzioni, quando hanno capito che la nostra era solo un’azione di tipo dissuasivo, in molti si sono sottoposti volontariamente alla prova dell’alcol test. Solo alcuni, quelli palesemente alticci, si sono rifiutati o hanno avanzato scuse. Il risultato è stato impietoso: oltre il 60% dei giovani ha riportato una colorazione rossa, quindi un tasso alcolemico alto. La cosa non ci stupisce perché molti sono abituati a bere e a mangiare poco, per esempio, e questo incide sul risultato. Comunque, rispetto all’epoca pre Covid, abbiano notato più tranquillità, una voglia di divertirsi e di ‘sballare’ con un po’ più di accortezza. Forse è frutto di un turismo meno povero e più organizzato, in cui non si va in un posto e si torna, ma ci si ferma una notte a dormire per riprendersi".

Durante le tre giornate, per garantire il regolare svolgimento delle iniziative, il Questore di Ravenna Lucio Pennella ha predisposto una serie di servizi straordinari di di controllo, impegnando la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Provinciale e locale di Ravenna. Il risultato? Sono state identificate circa 400 persone e controllati numerosi veicoli: otto le violazioni al Codice della Strada, due le denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica.