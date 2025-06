"Alcune ciclabili sono malridotte"

"Da persona che frequenta costantemente le piste ciclabili – racconta Nicola Montalbini – e che si muove esclusivamente in bicicletta, dico che, a mio avviso, a Ravenna c’è un problema serio legato al traffico: è troppo. Le ciclabili sono molto manutenute in certi punti e poco in altre: il problema principale è dove le radici degli alberi spaccano il manto. Ogni giorno faccio circa 13 chilometri, quindi un progetto come quello della Regione per me sarebbe remunerativo. Tuttavia, se guardo alle persone che conosco, nessuno va a lavoro in bici tranne chi ha un’attività in centro. Io che faccio il percorso inverso, dal centro alla periferia, al massimo incontro qualche ciclista che sta uscendo per un’escursione".