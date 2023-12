Alcune proposte per il passaggio del Tour de France: biglie e gadget

Una Faenza colorata di giallo, con i volti dei grandi campioni del ciclismo sparpagliati per le piazze e i parchi del centro: è parte del pacchetto di proposte in chiave di promozione turistica arrivate sulle scrivanie della commissione comunale dedicata, messe a punto dall’assessora al Turismo Federica Rosetti e dal consigliere comunale Alessio Grillini.

I due immaginano che in vista dell’ormai non lontano passaggio del Tour de France a Faenza – previsto per il prossimo 30 giugno, in occasione della tappa Cesenatico-Bologna – Faenza possa tingersi di giallo: lungo le strade che si trovano sul percorso che il ‘peloton’ compirà attraverso la città (in corso Garibaldi, corso Matteotti, viale Marconi e via Firenze – ma anche in altri punti della città, ad esempio lungo le piste ciclabili, rendendole così più evidenti e accendendo i riflettori sulla sicurezza di chi si muove pedalando.

Italia Viva propone di disseminare in alcuni punti della città delle biglie analoghe a quella famosissima contenente l’immagine di Marco Pantani: sfere di dimensioni più ridotte con i volti dei campioni più iconici della storia del Tour de France.

Fra le altre proposte inoltre c’è quella di caratterizzare la prossima 100 Chilometri del Passatore (in calendario alcuni finesettimana prima del passaggio del Tour) con delle medaglie e dei gadget che in qualche modo evochino un evento memorabile per la storia della come il passaggio del Tour.

"E forse qualche ex-ciclista, fra i quali le maratone sono piuttosto popolari, vorrà cimentarsi anch’esso con la Cento chilometri", ipotizza ancora il consigliere Grillini.

Sul tavolo anche l’opzione di dare vita ad alcune gare di contorno dedicate ai giovanissimi o agli amatori, valorizzando la collina faentina ma pure il centro cittadino, eventualmente con un percorso in notturna.

"Ad esempio – immaginano Grillini e Rosetti – mettendo in palio un finesettimana a Nizza, sulle strade del Tour de France.

Filippo Donati