"Alcuni minori studiano, altri iniziano a lavorare"

Sono 64 i minori non accompagnati accolti nel comune di Ravenna e 94 gli adulti. È il bilancio fatto ieri dall’assessora Federica Moschini in occasione dello sbarco dei migranti dalla Ocean Viking. "Questi numeri – ha spiegato Moschini – non comprendono le persone appena arrivate, né una trentina di minori giunti a Ravenna durante gli sbarchi precedenti e ospiti nel Cas Villa Nina a Longana".

I minori accolti stanno studiando o sono impegnati in attività di formazione lavoro. "Alcuni di loro – prosegue l’assessora – avendo già acquisito una professionalità stanno iniziando a lavorare". Tutti seguono o hanno seguito corsi di lingua italiana e una volta compiuti 18 anni possono rimanere altri sei mesi in strutture per maggiorenni. "Al termine di questi sei mesi – prosegue Federica Moschini – tornano in capo ai servizi sociali con tutte le difficoltà che ne derivano. Per questo puntiamo molto sul coinvolgimento delle famiglie accoglienti, in grado anche di accompagnarli in un percorso di autonomia sempre maggiore. Alcuni di loro infatti, una volta trovato il lavoro, hanno la possibilità di andare a vivere per conto loro, anche se non è facile. Gli immobili ci sono, ma non sono molti quelli disposti ad affittare a persone straniere, che spesso non hanno contratti a tempo indeterminato, ma a tempo determinato rinnovabili". Molti di questi ragazzi vengono da esperienze drammatiche e difficili e arrivano in Italia dopo lunghe permanenze nei centri di detenzione in Libia. "Alcuni di loro – conclude l’assessora Moschini – mostrano i segni delle torture subite. È accaduto anche in occasione di quest’ultimo sbarco. Hanno bisogno di supporto anche dal punto di vista psicologico".

