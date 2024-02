Aldo Emilio Rossi, sono 101. Compleanno con il sindaco

Anche nei nove Comuni della Bassa Romagna sono tante le persone che hanno raggiunto e in diversi casi superato il secolo di vita. Un’ulteriore testimonianza che fa di questo territorio uno dei più longevi della provincia arriva da Massa Lombarda, dove Aldo Emilio Rossi ha tagliato il traguardo delle 101 primavere. L’ultracentenario è stato festeggiato dall’affetto della figlia Giulietta, di parenti e amici. Anche il sindaco Daniele Bassi ha portato le felicitazioni di tutta la comunità massese omaggiando Aldo di una pergamena e di una coloratissima composizione floreale. Nato a Conselice nel 1923, Ado Emilio Rossi ha avuto una vita densa di accadimenti importanti e vissuta con grande coraggio. Ha combattuto nel corpo della Marina Militare Italiana negli anni della Seconda Guerra Mondiale, subendo anche l’incubo della prigionia in un campo di internamento tedesco. Al termine del conflitto ha ricevuto diverse onoreficenze che tiene affisse nelle pareti della propria abitazione. Sposatosi nel 1948, ha avuto due figli, di cui uno scomparso prematuramente all’età di 33 anni. Dopo aver svolto diversi lavori nel territorio massese è rimasto vedovo nel 2011 e attualmente vive, in ottime condizioni di salute, nella sua casa di Massa Lombarda.

Lu.Sca.