Aldo Moro al Concorso delle Ceramiche

Erano senz’altro altri tempi ‘politici’, ma indubbiamente già dal dopoguerra il Concorso della Ceramica (che divenne internazionale solo nel 1963) era ritenuto di tale prestigio che ogni anno all’inaugurazione non mancava un esponente del Governo, da Andreotti a Fanfani, a Moro e tanti altri. La foto si riferisce all’inaugurazione (è il 21 giugno del 1964) del ventiduesimo Concorso che per il secondo anno si qualificava come internazionale. Con Moro, che era Presidente del Consiglio, ci sono il direttore del Museo, Liverani e Mario Vigna, storica figura di politico, antiquario e studioso.

A cura di Carlo Raggi