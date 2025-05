Alessandro Bertuzzi, poesia e musica attraverso le nuvole

Alle 21, nel Parco dello Studio Legale Drei in via Formicone 1 a Faenza, si svolgerà l’evento ’Attraverso le nuvole’ di Alessandro Bertuzzi. Un appuntamento che intreccia poesia, musica dal vivo, pittura e momenti di degustazione per attraversare insieme le nuvole dell’anima.

Alessandro Bertuzzi è campione italiano di pasticceria e poeta e con lui saranno presenti l’attrice Monica Camporesi e la viola di Simone Laghi.

L’evento è possibile grazie al supporto dello Studio Legale Drei, dell’associazione Acquarellisti Faentini - “Silvano Drei” e dalla Cantina Menta e Rosmarino. Parte del contributo richiesto per l’ingresso verrà donato all’Anffas Faenza.