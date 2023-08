Alessandro Bianchi morto nell’incidente a Ravenna: era una promessa del basket Faenza. Il papà: “Il dolore non passerà”

Ravenna, 17 agosto 2023 – La vittima dell’incidente mortale, avvenuto mercoledì notte in viale Alberti a Ravenna, è il diciottenne Alessandro Bianchi. Promessa del basket, Alessandro faceva parte del roster della prima squadra dei Raggisolaris di Faenza.

Un sogno realizzato per il diciottenne, che lo ha portato anche a fare molti sacrifici per far coesistere lo studio (frequentava il liceo scientifico Oriani di Ravenna) e gli allenamenti a Faenza con giovanili e prima squadra.

Alessandro era anche appassionato di moto e proprio in sella alla sua moto purtroppo ha perso la vita mercoledì notte.

La notizia della morte ha destato profondo cordoglio in città. In particolare, tanti commenti addolorati si sono susseguiti sotto al post pubblicato dal padre Gianfranco su Facebook: “Eri un ragazzo meraviglioso, hai lasciato la tua impronta in tanti cuori nella tua breve vita. Questo dolore immenso non passerà mai ma potrò gioire ogni giorno che mi rimarrà per averti avuto vicino. Riposa in pace Amore mio”.