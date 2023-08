Alessandro Bianchi morto in moto Oggi l’ultimo saluto al Torrione

Tutta l’Italia cestistica si è stretta intorno alla famiglia di Alessandro Bianchi, il diciottenne ravennate che ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno all’1.30 in un incidente in moto in viale Alberti a Ravenna. In ricordo del giovane atleta, che proprio lunedì avrebbe dovuto iniziare la stagione cestistica con la Raggisolaris Academy Faenza, sono stati pubblicati su Facebook e Instagram messaggi non solo di tantissime società dell’Emilia Romagna, ma anche di molti club come Fabriano, Ancona o San Miniato avversarie dei Raggisolaris in serie B (dove Bianchi giocava due stagioni fa) e di società che avevano incontrato Alessandro nei campionati giovanili.

Grande solidarietà è arrivata pure dalle faentine Faenza Basket Project e Faenza Futura. Tante foto del diciottenne con pensieri struggenti sono comparse anche nelle bacheche dei social dei suoi compagni di classe (avrebbe dovuto frequentare l’ultimo anno al liceo scientifico ‘Oriani’ di Ravenna) e dei suoi tanti amici.

Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle 16 presso la parrocchia del Torrione in via Majoli 8 a Ravenna, mentre la camera ardente sarà aperta dalle 7.30 presso la camera mortuaria Ravenna in via Fiume Abbandonato 130. Alle esequie sarà presente tutta la squadra e la dirigenza dei Raggisolaris e molti atleti delle giovanili della Raggisoalris Academy dove giocava dal 2021.