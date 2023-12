Alessandro Braga si racconta oggi a Libridine alle 18

Oggi alle 18 alla libreria ’Libridine’ in viale Baracca 91, l’attore, regista, formatore e architetto ravennate Alessandro Braga sarà protagonista di una conversazione dal titolo ’Dialogo su teatro e architettura: un percorso di passione e creatività’. Braga – che ha preso parte a laboratori e workshop teatrali con importanti registi e insegnanti - racconterà del suo singolare percorso di vita. Un percorso che lo ha portato da un lato alla Laurea in Architettura a Firenze, e dall’altro a una carriera di successo sia come attore di teatro, cinema e televisione, sia come regista e formatore in ambito teatrale.