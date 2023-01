Alessandro Fullin e le sorelle Robespierre

La comicità di Alessandro Fullin stasera anima il teatro Masini di Faenza, in una commedia ambientata in Francia durante il regime del Terrore, alla fine del 1700. Stasera alle 21 c’è infatti lo spettacolo ’Le sorelle Robespierre’, scritto e diretto dallo stesso Fullin, che condivide il palco con Simone Faraon.

Maximilian‐Francois‐Marie Isidore de Robespierre aveva molti nomi e anche due sorelle. Malgrado questa verità storica, però, lo spettacolo scritto da Alessandro Fullin non racconta la loro storia e il nome ’Robespierre’ è usato semplicemente per la sua capacità evocativa che subito spaventa, come una ghigliottina.

L’ingrediente fondamentale dello spettacolo, ambientato in una cupa prigione femminile, è infatti il terrore. Nella lista delle prossime condannate ci sono i nomi delle tre protagoniste, ovvero una madre e due figlie (di cui una di cartapesta). Nel corso dello spettacolo le donne si fanno coraggio, si giurano eterno affetto ma soprattutto si fanno a pezzi l’una con l’altra a colpi di rivelazioni crudeli e sconvolgenti.

L’Ancien Régime è al suo tragico epilogo, ma le nostre eroine non hanno tempo per preoccuparsi della politica, del proprio Paese e del Terzo Stato in ascesa. A occupare i loro pensieri negli ultimi giorni di vita ci sono infatti i loro amori infelici: gli stessi che, prima della lama del boia, hanno già fatto perdere loro la testa.

Prevendite dalle 10 alle 13 al botteghino del Teatro Masini, in piazza Nenni a Faenza. Prenotazioni telefoniche al numero 0546 21306 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

I biglietti sono disponibili anche online su Vivaticket.

Prezzi: da 29 a 16 euro. Per informazioni chiamare 0546 21306 oppure consultare il sito www.accademiaperduta.it