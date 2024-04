Alessandro Vanoli e il suo libro

Oggi pomeriggio alle 18 lo storico e scrittore Alessandro Vanoli sarà ospite alla libreria Libridine in viale Baracca 91 a Ravenna per la presentare il suo libro ’Non mi ricordo le date!’.

L’autore, esperto di cultura del Mediterraneo, cultura Araba ed Asiatica riconosciuto a livello internazionale, spiegherà come la linea del tempo che si studia sui banchi di scuola sia in realtà frutto di una concezione falsata e parziale della storia. L’ingresso è libero, per informazioni: libreria ’Libridine’, tel. 0544-451016, mail:

comunicazione@sanvitale.ra.it