Alessio Atzeni con il suo libro al Mar

Il fine settimana del Mar si apre oggi alle 18 con un appuntamento speciale di ‘Storie e persone. Incontri letterari a cura del Mercato Coperto Ravenna’ che per l’occasione avrà come sede il Mar Art Caffè Garden Bistrot in cui verrà presentato il libro ‘I segreti nascosti nelle opere d’arte’ di Alessio Atzeni, Diarkos edizioni.

Questo libro non è solo una storia dell’arte, ma guida il lettore nell’analisi dei diversi strati di significato e codici delle grandi opere, portandoci a scoprire una nuova percezione artistica e della realtà. Ingresso libero.

Domani e per tutte le domeniche di marzo alle 16.30 nella Sala del ‘600 della Pinacoteca avrà luogo un nuovo ciclo di Note d’arte a cura del Conservatorio Statale ‘Giuseppe Verdi’ di Ravenna. Per questa edizione, dopo il concerto, alle ore 17.30 gli spettatori potranno partecipare ad una visita guidata alla Pinacoteca con un focus sull’arte del 1600 a cura dello staff del Mar. L’accesso ai concerti e alla visita guidata è incluso nel biglietto d’ingresso.