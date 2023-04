Alessio Pierini morto, il carabiniere aveva 51 anni: lutto a Ravenna

Ravenna, 17 aprile 2023 – “Disponibile, appassionato del lavoro, non si tirava mai indietro ed era professionalmente molto valido: un punto di riferimento per i colleghi sia per la conoscenza del territorio che per il suo approccio pragmatico". Così il colonnello Marco De Donno, comandante provinciale dei carabinieri di Ravenna, ricorda Alessio Pierini, vice brigadiere in servizio al Radiomobile, scomparso per un malore a 51 anni nella notte tra sabato e ieri.

Originario del Maceratese dove vivono il padre Gino e il fratello Antonio, entrambi carabinieri, Pierini era entrato nel Radiomobile nel 2000 e tutti lo ricordano per il suo impegno costante in strada.

Un mese fa aveva avuto un problema di salute ed era stato ricoverato in ospedale ma poi era tornato a casa.

Ieri, la morte improvvisa e il cordoglio dei colleghi che sono andati, con il comandante, a fare visita alla famiglia: la moglie Tamara, infermiera del 118, e la figlia Angelica.

I funerali di Pierini si terranno domani alle 14.15 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale per la chiesa di S. Stefano dove sarà celebrata la messa, prima dell’ultimo viaggio per la cremazione. Le offerte saranno devolute al 118.

m.m.