Ravenna, 9 gennaio 2021 - Alex Zanardi è in cura a Ravenna dove, da alcuni giorni, si sottopone ad una serie di sedute al centro iperbarico di via Torre. L’ex pilota di Formula Uno e campione paralimpico ha appena cominciato il percorso terapeutico che proseguirà per circa un mese.

Il campione bolognese è arrivato in questi giorni all’iperbarico dopo aver trascorso il periodo di Natale con la sua famiglia, attorniato da un affetto e da un calore che, hanno sottolineato più volte i medici che l’hanno in cura, valgono quasi quanto le cure sanitarie. L’arrivo e la permanenza di Zanardi nel centro ravennate diretto dal dottor Pasquale Longobardi, specializzato nelle cure di alcuni traumi grazie alla ossigenoterapia, era prevista nella lunga guarigione che attende l’atleta.

Fa parte infatti di quel lungo percorso di riabilitazione programmato dopo il gravissimo incidente che l’ex pilota di Formula Uno ha avuto in handbike il 19 giugno 2020. Risale infatti a quel giorno il tremendo schianto contro un camion durante una manifestazione di handbike nei pressi di Siena. Zanardi fu portato in ospedale nella città toscana in gravissime condizioni, fu sottoposto ad un delicatissimo intervento e in seguito trasferito per la riabilitazione in una struttura in Brianza.

Poi ci fu un ulteriore trasferimento al ’San Raffaele’ di Milano, questa volta per complicanze, altri tre interventi e, nel novembre 2020 l’arrivo nell’ospedale universitario di Padova, vicino a casa sua. E successivamente Zanardi è stato in cura all’ospedale di San Bortolo di Vicenza prima dell’agognato trasferimento a casa, con la sua famiglia.



Ora il campione di Castel Maggiore si sta sottoponendo ad una serie di terapie, con il coraggio e la voglia di rinascere che lo hanno sempre contraddistinto, come la proverbiale Fenice. Alex Zanardi sta lentamente migliorando e non ha mai smesso di combattere, al punto che pochi giorni prima di Natale è stata diffusa la notizia del suo trasferimento a casa.



Adesso un altro tassello si aggiunge al percorso verso la sua guarigione. A fare da trait d’union tra l’ex campione e il centro ravennate è stato Claudio Costa, il ‘dottor Costa’ inventore della clinica mobile che ha seguito e contribuito al recupero di numerosi atleti. Tra quelli che in passato sono stati curati al centro iperbarico di Ravenna, anche il campione di motociclismo Michael Doohan, dopo l’incidente del 1992 in Olanda, e Valentino Rossi, che nel 2010, dopo un incidente che gli costò la frattura di tibia e perone, riuscì a tornare a gareggiare in tempi record.