Alfieri del Rotary in visita a Conselice, Solarolo e Faenza

Il Governatore del Distretto Rotary 2072, Luciano Alfieri, è stato in visita a Solarolo e a Faenza per esprimere la vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione e ai soci del Rotary e del Rotaract che sono impegnati nelle operazioni di assistenza. La giornata è iniziata a Conselice, dove è stata attivata una cucina da campo gestita dal Rotary Mirandola, in grado di fornire pasti caldi a 500 persone. A Solarolo Alfieri ha incontrato il presidente del Rotary Club Castelbolognese - Romagna Ovest, don Tiziano Zoli, per andare a Faenza, dove c’erano 30 ragazzi provenienti da vari Rotaract Club del Nord Italia. In pochi giorni il Distretto ha raccolto 150mila euro. Donazioni: IBAN: IT84Y0538702413000002226581, intestazione ’Rotary International D2072 Conto Emergenze e Progetti Speciali’.