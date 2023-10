Organizzata dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, da venerdì a domenica prossima torna ad Alfonsine ‘A braz avèrti’ (‘A braccia aperte’), evento finalizzato alla raccolta di fondi da destinare alle famiglie alfonsinesi duramente colpite dal tornado dello scorso 22 luglio. L’appuntamento è in piazza Monti, con un programma che include anche i più piccoli e le loro famiglie. Anche in questa occasione saranno venduti i biglietti della lotteria di beneficenza, con tanti premi offerti da attività e associazioni. Primo appuntamento, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Radio Sonora, venerdì 6 dalle 19 con Gramen, musica, dj set e punto ristoro. Sabato 7 dalle 18 la Società podistica alfonsinese organizza una camminata ludico-motoria al termine della quale ci sarà un concerto di Paco Magià. La ‘tre giorni’ all’insegna della solidarietà si concluderà domenica: dalle 15 ‘Arca-Rising Star Show’, con giochi, trucca-bimbi e merenda. Durante il pomeriggio ci sarà una sfilata di moda organizzata dalla rete d’imprese Alfonsiné nonché le esibizioni di danza del gruppo ‘Milleluci’. Al termine, l’estrazione dei premi della lotteria offerti da associazioni e attività del territorio.

lu.sca.