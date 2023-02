Alfonsine, al via da domani i lavori per restaurare la facciata del municipio

Con le operazioni di predisposizione del cantiere, tra cui il montaggio del ponteggio, avranno inizio domani ad Alfonsine gli attesi lavori di restauro delle facciate del municipio. Gli interventi, che interesseranno due facciate per volta, partiranno dal prospetto lato sud (via Terzo Lori) e lato ovest, per poi proseguire e concludersi, nel secondo step, sul prospetto lato nord (ingresso principale situato in piazza Gramsci) e su quello est. Durante i lavori una porzione del cantiere occuperà piazza Gramsci per consentire lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature.

Una volta terminato il montaggio del ponteggio sul lato sud, sarà possibile rimuovere la recinzione di protezione che attualmente occupa una porzione della strada e consentire nuovamente la sosta nei parcheggi.

I posti auto di piazza Gramsci (lato ovest) non verranno preclusi durante i lavori, ma si procederà alla predisposizione delle limitazioni temporanee ad alcuni stalli per consentire la manovra dei mezzi durante le fasi di allestimento del cantiere. Le limitazioni saranno comunque rese note con almeno 48 ore di anticipo, con opportuna segnaletica.

Non saranno inoltre preclusi gli stalli normalmente occupati dal Mercato del contadino.

lu.sca.