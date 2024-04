Alfonsine, Area Liberale. Il candidato Germano Mordenti: "Pronti a cambiare le cose"

Ha 60 anni, è padre di tre figli, risiede ad Alfonsine ed è un imprenditore avicolo, titolare di un’azienda tra le più moderne realtà italiane del settore. Stiamo parlando di Germano Mordenti, candidato a sindaco di Alfonsine per ‘Area Liberale’ in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno. La presentazione della sua candidatura è avvenuta ieri al ‘Ready Maddy’ di Alfonsine, alla presenza, tra gli altri, di Gabriele Padovani e di Claudio Baldini, il primo fondatore (assieme a alla consigliera Giorgia Maiardi) ed il secondo referente comunale della suddetta lista civica che si definisce autonoma e indipendente dai partiti. "Mi preme sottolineare – osserva Mordenti – che non siamo un partito politico, ma un movimento formato da persone che svolgono le più svariate attività, diverse delle quali messe purtroppo a dura prova sia dall’alluvione che dal successivo tornado. Eventi in seguito ai quali nessuno o quasi si è fatto vedere, con l’amministrazione comunale che, almeno per quanto riguarda la mia azienda e altre presenti in zona, nel momento del bisogno è stata praticamente assente. Ho deciso di candidarmi perché sono convinto di essere in grado, assieme a tutta la squadra che mi affianca, di potere migliorare la vivibilità degli alfonsinesi. Sono consapevole che per realizzare quello che abbiamo intenzione di fare, ci sarà molto da lavorare". Sono diversi e di stretta attualità i punti programmatici che contraddistinguono la sua campagna elettorale. A cominciare dalla sicurezza urbana che "riteniamo – osserva – necessiti di un maggiore presidio sul territorio, con l’obiettivo di combattere focolai di microcriminalita che anche nel territorio comunale alfonsinese risultano sempre più in aumento". Altra tematica è relativa alla "tutela del territorio e alla necessità di prestare molta più attenzione alla opere di prevenzione, in modo da scongiurare le grosse problematiche, determinatesi in seguito all’evento alluvionale che, se non si ha la consapevolezza di ciò che e necessario fare, potrebbero ripresentarsi".

Al centro del programma elettorale anche "la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, il ripristino della locale Rsa a tutela della popolazione anziana, il miglioramento della gestione della raccolta rifiuti, una particolare attenzione alla scuola e alle attività sportive giovanili", nonché "garantire una maggior trasparenza degli appalti pubblici per consentire un’adeguata manutenzione di strade e verde pubblico, contrastando fenomeni di degrado urbano". Senza poi dimenticare che "alla luce del sempre maggior numero di negozi che chiudono i battenti, è importante offrire incentivi che consentano a chi lo desidera di aprirne dei nuovi, con tipologia però di prodotti non presenti nella cittadina". Mordenti sottolinea poi la disponibilità "a dialogare con l’amministrazione e le altre realtà politiche, a condizione che si tratti di un confronto costruttivo". Conclude il candidato: "Negli ultimi anni troppo spesso ad Alfonsine le attività che dovrebbero essere alla base della buona ed ordinaria amministrazione cittadina sono state trascurate. Serve un nuovo approccio ed una rinnovata attenzione ai problemi che interessano la quotidianità dei cittadini, anche a quelli che possono sembrare di minore entità. In molti casi gli strumenti amministrativi per affrontarli già esistono, ma a mancare è stata la volontà di utilizzarli".

Luigi Scardovi