Alfonsine celebra Vincenzo Monti. Una panchina nella sua casa natale

È stata inaugurata una nuova panchina letteraria presso Casa Monti ad Alfonsine. Si tratta della quarta dopo le tre precedenti che erano state posizionate davanti ai locali della biblioteca comunale, dove trovano dimora anche il Museo della Battaglia sul Senio e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Ravenna. "Continua in questo modo l’opera di riallestimento della casa natale del poeta Vincenzo Monti – spiega l’assessore al patrimonio, Roberto Laudini – che ha interessato in questi ultimi anni e mesi sia l’edificio principale che la cosiddetta Casina Monti". Il posizionamento della panchina è stato reso possibile grazie al contributo del circolo Arci Passetto. "È stato un aiuto fondamentale per noi – spiega l’assessora alla Cultura del Comune di Alfonsine, Roberta Contoli –. In chiusura delle loro attività hanno deciso di elargire a Casa Monti, che si trova proprio nella stessa via dove aveva sede il circolo, quest’ultima elargizione".

In questi mesi, a partire dalla scorsa primavera, si è lavorato al riallestimento dell’intero primo piano della casa, dove ora trova dimora una stanza didattica interattiva che racconta la storia del poeta e il contesto storico e culturale nel quale si è sviluppata la sua opera. Al piano terra è stato allestito un laboratorio per la didattica sia linguistica che ambientale, anche perché all’interno di Casa Monti trova sede il centro visite del Parco del Delta del Po. Nel giardino esterno è stato allestito un piccolo itinerario didattico formato da essenze arboree, un percorso sensoriale, alcune casette di ricovero per gli insetti e le api solitarie, dove andare alla scoperta, attraverso alcuni pannelli, della flora e della fauna autoctona. La panca letteraria potrà essere lo scenario anche per fotografie da matrimonio, considerando che Casa Monti è uno dei luoghi designati dal Comune dove poter svolgere il rito civile.

"I lavori non sono del tutto finiti – racconta Antonietta Dicarluccio, direttrice di Casa Monti e del Museo della Battaglia del Senio –, stiamo predisponendo tutto per essere pronti per il 2028". Sarà l’anno del 200esimo anniversario dalla morte del poeta, venuto a mancare a Milano il 13 ottobre del 1828.

È possibile visitare Casa Monti dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. La struttura è aperta su prenotazione il terzo fine settimana del mese. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0545 299148 oppure scrivere alla mail casamonti@comune.alfonsine.ra.it.

Matteo Bondi