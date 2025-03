Alfonsine, da oggi esposta l’arte che invita a riflettere

Alle 18 di oggi verrà inaugurata alla Galleria del Museo della battaglia del Senio di Alfonsine ‘Resistenti #2 - corpi d’arte e mutazioni sociali’. La mostra curata da Gianni Mazzesi per Crac Centro in Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea in collaborazione con il Comune di Alfonsine, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Conselice e il Dart di Lavezzola, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. ’Resistenti #2-corpi d’arte e mutazioni sociali’ si rinnova di opere e artisti, nella sua seconda parte alla Galleria del Museo della battaglia del Senio, dopo la prima edizione al Dart di Lavezzola l’inverno scorso, sempre ad ingresso libero

L’esposizione che si presenta come un territorio di riflessione sulle tante questioni aperte di questo periodo storico/sociale e dove l’arte abbraccia i temi esposti, invitandoci a ripensare al modus vivendi odierno. Sedici gli artisti coinvolti in mostra, Rossella Baccolini, Rosa Banzi, Marcella Belletti, Antonio Caranti, Luca Casadio, Massimiliano Marianni, Tommaso Martines, Gianni Mazzesi, Maria Giovanna Morelli, Andrea Nurcis, Ossigeno Rosso, Cristiano Pinna, Francesco Selvi, Vanessa @apotropaike, Loretta Zaganelli e Isabella Zanotti, che esplorano i temi legati alla resistenza dell’oggi.

Aperture: da lunedì a venerdì 8.30/13, mercoledì 14/17, sabato 9/12-15.30/18.30, domenica 15.30/18.30. Due visite guidate gratuite, il 15 marzo alle 17.30 e il 30 marzo alle 17.30 con il Finissage della mostra.

Info: 0545-299618 e 347-2695502.