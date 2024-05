Alfonsine, Daniela Alì:: "Agricoltura e sicurezza"

Incontro ieri ad Alfonsine presso Casa InComune, in piazza Monti per la presentazione del programma elettorale e dei nomi per il Consiglio comunale della candidata Daniela Alì, della lista civica sostenuta dal centrodestra ’Futuro per Alfonsine’. "Un argomento importante da affrontare ad Alfonsine è quello della sicurezza e oggi voglio collegarlo al tema agricoltura – ha detto Alì – . Nel nostro territorio il settore agricoltura è molto importante, ma purtroppo nel nostro paese ci sono stati episodi poco gradevoli riguardanti furti di trattori, satellitari, batterie e gasolio. Promettiamo di istituire un tavolo di confronto e coordinamento con le Forze dell’Ordine per garantire un servizio di pattugliamento più efficiente per evitare furti. Inoltre continueremo a garantire gli strumenti di garanzia per il credito alle imprese agricole (Agrifidi) e adotteremo una burocrazia più semplificata per le concessioni/permessi a costruire e alla realizzazione di piccoli invasi. Tutto questo anche grazie all’aiuto di uno sportello agricolo". Sono intervenuti Daniele Marchetti (consigliere regionale Lega) e e Roberta Conti (candidata Lega alle elezioni europee). I candidati consiglieri sono: Paolo Minguzzi, 56 anni, agricoltore; Stefano Zaccherini, 56 anni, esperto settore verde pubblico e manutenzione stradale; - Federico Villani, 50 anni, esperto immigrazione ed integrazione; Mattia Morelli, 34 anni, esperto settore sport; Salvatore Diadema: 31 anni, agrotecnico; Silvia Giannandrea, 29 anni (settore sicurezza); Anna Rosa Tarroni, 59 anni, imprenditrice agricola e consulente commerciale, Iuri Callegati, 48 anni (settore sicurezza); Daniele Antonellini, 47 anni, artigiano; Gabriele Comandini, 47 anni (istruzione e cultura); Barbara Focarelli Barbara, 40 anni (istruzione e cultura); Jimmy Ghinassi, 43 anni (settore edile); Ivana Dedus, 51 anni (commercio); Mimmo Dragone, 33 anni (settore scolastico); Arianna Boccagna, 38 anni (settore scolastico); Mara Casadio, 71 anni (politiche sociali).