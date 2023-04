Alfonsine, edificio ristrutturato "Legato alla casa del poeta Monti"

Ad Alfonsine, in via Passetto, sono giunti a completamento i lavori di recupero del fabbricato, situato in prossimità della casa natale, oggi adibita a museo, del poeta Vincenzo Monti. Un intervento che si inserisce in una strategia di valorizzazione del territorio e rappresenta un’opportunità per ampliare la programmazione di eventi e manifestazioni a carattere culturale, educativo, esperienziale e ricreativo in grado di influenzare la scelta della destinazione e di generare presenze turistiche che coinvolgano più ambiti territoriali. Come osserva l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Alfonsine, Roberto Laudini, "la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio, per la quale è stato concesso un contributo regionale che ammonta a circa 200mila euro, consentirà di ricalibrare gli spazi dedicati all’educazione ambientale e a quella storico-artistica nonché incrementare gli eventi già presenti durante l’anno con conferenze, laboratori didattici ed esposizioni sia permanerti che temporanee".

L’assessore spiega che "l’immobile oggetto dei lavori, estremamente degradato negli anni e in stato di abbandono, ha subito una trasformazione in grado di migliorare la qualità, l’autenticità e l’attrattività del territorio sia da parte della comunità di riferimento che lo riconosce e frequenta, sia da parte dei visitatori esterni e del pubblico scolastico: ospiterà uno spazio da adibirsi a laboratorio per la didattica e un punto di accoglienza ed informazione, sia per la casa museo Vincenzo Monti che per le offerte del sistema turistico locale". Lo spostamento di alcune attività dalla casa museo alla nuova struttura farà sì che queste vengano svolte in maniera più efficace per i visitatori e al contempo consentirà una maggiore protezione dei delicati materiali d’epoca ed una migliore valorizzazione del percorso museale.

Lu.Sca.