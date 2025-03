Alfonsine, ’I tulipani di Raz’. Al via da domani la raccolta: "Abbiamo anticipato i tempi"

La raccolta dei bulbi di tulipani ad Alfonsine inizierà domani. ’Tulipani fra i filari’, titolo dell’iniziativa lanciata lo scorso anno da Davide Guerra, contitolare dell’azienda agricola che ha avviato il progetto dopo i danni riportati dal tornado del 2023, diventerà quest’anno ’I tulipani di Raz’, in omaggio al nome dell’azienda. "Abbiamo modificato il nome dell’evento perché i filari di susini fra i quali avevamo piantato i bulbi sono stati abbattuti a causa della mancata produzione di anno scorso, altra conseguenza del tornado – spiega Valentina, compagna di Davide –. Abbiamo anche anticipato la raccolta dei tulipani a causa della fioritura delle prime varietà, anche se prevediamo che i weekend più ricchi saranno i due successivi". La modalità di raccolta è sempre la stessa. Paletta e secchiello li mette a disposizione l’azienda, mentre ai clienti resta in carico la scelta dei tulipani da raccogliere e acquistare al costo di 2 euro a pianta, con possibilità di scegliere pacchetti diversi (5 bulbi a 9 euro, 10 bulbi per 15 euro, 15 per 22 e 20 per 25). "Durante tutto il periodo di apertura si potrà degustare e acquistare il vino bianco fermo ’Il giorno dopo’ prodotto con le uve dei vigneti tirati su dopo il passaggio del tornado – aggiunge Valentina –. Resta la collaborazione con l’home restaurant FrassoRè per gli aperitivi di sabato 5 e 12 aprile, momenti in cui saranno festeggiati i primi 8 anni di attività della Serigrafia Istinto che appartiene ad Andrea, fratello di Davide". Lo scorso anno dei 5.000 tulipani piantati ne sono stati venduti circa l’80%. La raccolta si potrà effettuare dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Dalle 16 di sabato 5 e 12 aprile si svolgerà un aperitivo al tramonto. L’ingresso è libero e senza prenotazione. Per info: 334 3657214Monia Savioli