Alfonsine, il bilancio del tornado "Abbiamo 650 case danneggiate"

Il Comune di Alfonsine sta ancora quantificando le conseguenze del tornado che ha colpito una parte importante del territorio ormai quasi due settimane fa. La conta dei danni è ancora approssimativa ma sempre più vicina alla realtà.

"Sono circa 650 le case che hanno subito danni, dal semplice spostamento delle tegole ai crolli veri e propri – spiega il sindaco Riccardo Graziani –. La situazione è grave anche per le imprese, soprattutto di natura agricola situate nell’area colpita dove i danni hanno raggiunto almeno i 20-25 milioni di euro. Si tratta di dati non ancora definitivi ma che lasciano intuire quanto la situazione sia drammatica. Auspichiamo per questo che il governo possa proclamare l’emergenza nazionale che darebbe la possibilità non solo di accedere ai ristori per abitazioni e imprese, magari anche in modo più veloce rispetto a quanto non si stia facendo per i danni da alluvione, ma anche alle colonne mobili. Esiste – continua – la necessità di avvalersi di risorse umane in grado di supportare la raccolta dei rifiuti provocati dal tornado. Parliamo di materiali edili, amianto e di verde. La Regione ci è stata vicina in questo. Attraverso una ditta specializzata, Hera sta organizzando la raccolta dei rifiuti speciali mediante un modulo dotato di QR code senza oneri per gli interessati. Ovviamente l’amianto non va spostato per evitarne la dispersione. I cittadini stanno facendo tutto da soli. Se avessimo lo stato di emergenza nazionale, come dicevo, potremmo attivare le colonne mobili in aiuto". Anche se l’intenzione iniziale di alcuni residenti era di non abbandonare le case, lo stato di alcuni immobili, assolutamente inagibili, ha fatto cambiare idea a molti. "Alcuni hanno trovato soluzioni abitative temporanee presso amici o parenti – precisa Graziani –, altri si sono sistemati nell’hub che abbiamo allestito presso le scuole in attesa di trovare soluzioni alternative e soprattutto continuative almeno per diverse settimane. Per tutti loro sarà possibile chiedere il contributo di autonoma sistemazione".

Fino ad ora l’hub comunale ha ospitato a rotazione, un massimo di 20 persone. "Ora non c’è più nessuno – sottolinea il sindaco - ma resta aperto e predisposto nell’eventualità esistano nuove necessità. Lo stiamo gestendo in autonomia attraverso una rete di volontari e amministratori. Anche in questo avremmo bisogno che lo Stato ci desse una mano. Queste sono emergenze che travalicano la capacità di intervento di un singolo comune". Anche il patrimonio pubblico ha sofferto. "Abbiamo calcolato un danno di oltre un milione di euro fra strade da sistemare ed edifici da mettere a posto. Ci sono stati danni – spiega – anche non importanti, ma sparsi un po’ ovunque". Intanto il territorio viene monitorato costantemente dalle forze dell’ordine sollecitate anche dal Prefetto, per evitare che si ripetano i tentativi di furto compiuti durante l’alluvione. "Non ho al momento notizie di episodi particolari– conclude Graziani – ma, memori di quanto successo nei mesi scorsi, non abbassiamo la guardia. Mi auguro che lo Stato si attivi quanto prima in modo concreto e veloce per dare delle risposte e, soprattutto, supporto".

Monia Savioli