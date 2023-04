Alfonsine, il futuro dell’ex mercato coperto

Nell’incontro tenutosi al cinema Gulliver di Alfonsine, la locale amministrazione e i vari soggetti coinvolti hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto di rigenerazione urbana dell’area dell’ex mercato coperto. Struttura, lo ricordiamo, edificata negli anni ‘50 e destinata al commercio di prodotti alimentari e d’uso quotidiano, per poi rimanere, dagli anni ‘90, in stato di abbandono a causa delle cessazione dell’attività degli esercizi commerciali insediatisi. Gli architetti hanno presentato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ricostruzione dell’edificio, ponendo in evidenza come, a causa degli aggiornamenti sui costi delle materie prime e delle lavorazioni, la spesa complessiva dell’opera sia aumentata quasi a 4milioni di euro. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha stabilito che l’intervento edilizio, così come presentato nei precedenti incontri, sarà realizzato per stralci. Il primo sarà quello più significativo e utilizzerà l’importo di 2milioni e mezzo già a disposizione, anche grazie al contributo regionale Rigenerazione Urbana 2021, con il quale verrà realizzato il corpo di fabbrica principale e il porticato che ricalca il preesistente. In questo primo momento sarà completato pertanto tutto il piano terra, mentre al primo piano solo la parte destinata alla farmacia sarà terminata anche internamente per permetterne il trasferimento. Il nuovo edificio sarà più stretto rispetto all’attuale, consentendo la realizzazione di marciapiedi larghi 1,5 metri come da normative vigenti per assicurare il transito pedonale. Il progetto esecutivo del primo stralcio è già stato approvato e i lavori saranno affidati entro la fine dell’estate. Attraverso una consultazione estemporanea sulle scelte operate dell’amministrazione in merito al mercato coperto, è emerso che la maggior parte delle persone è soddisfatta dell’esito, comprendendo la necessaria scelta operativa pur essendo dispiaciuta per la mancata realizzazione del progetto in un’unica soluzione. La cooperativa sociale Villaggio Globale, che coordina il percorso partecipativo, ha poi presentato gli esiti del percorso fino a questo momento, sottolineando come la cittadinanza abbia fatto emergere la necessità di recuperare la funzionale sociale e aggregativa dell’area quale luogo di incontro e scambio intergenerazionale. Attraverso spazi dedicati a servizi innovativi e l’inserimento di un’attività commerciale dalla vivace proposta culturale, in grado di relazionarsi anche con gli spazi aperti dell’edificio (piazza, porticato, terrazza) e le altre sale inserite all’interno del complesso, l’ex mercato coperto può tornare ad essere un luogo di animazione e unione. Il primo piano sarà destinato a spazio polivalente attrezzato per corsi, iniziative, eventi a servizio della comunità e la terrazza sarà resa calpestabile. Il percorso proseguirà nel 2023 con eventi estivi nella attuale piazzetta e l’abbellimento del cantiere quando cominceranno i lavori, affiancandosi al progetto di recupero delle memorie storiche e fotografiche del mercato coperto e della vita sociale ad Alfonsine grazie a ‘La compagnia dei racconti’, progetto che che Villaggio Globale porta avanti oramai coinvolgendo la cittadinanza nelle azioni di cura degli anziani a rischio solitudine.

lu.sca.