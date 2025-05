Alfonsine, il traguardo. I 104 anni di Lillia Randi

Un importante traguardo raggiunto. Domenica 25 maggio ha compiuto 104 anni l’alfonsinese Lillia Randi. L’ultracentenaria ha festeggiato presso la propria abitazione circondata dall’affetto dei figli Maria Grazia e Guglielmo e delle nipoti Elisabetta, Elena,

Simona e Rossella; per l’occasione ha inoltre ricevuto la visita di un amministratore comunale, che ha portato in omaggio una pergamena ricordo e gli auguri di tutta la comunità. Lillia è nata il 25 maggio 1921 a Bagnacavallo e si è trasferita ad Alfonsine in giovane età, dove ha sempre vissuto. Nel corso della sua vita ha fatto diversi lavori: ha lavorato come sarta da uomo, come calzolaia a Fusignano, ha fatto pedicure e in ultimo ha lavorato presso la Self di Bagnacavallo, azienda che produceva frutta sciroppata.

Nel dopoguerra si è sposata con Lino Montanari, che faceva l’autista di corriere nella tratta che collegava Villanova di Bagnacavallo a Bologna;

Lino era nato nel 1908 e aveva combattuto la guerra

in Etiopia.

Lillia vive presso la propria abitazione aiutata dalla figlia Maria Grazia e ha buona memoria, conservando molti ricordi della sua vita; è ancora oggi un’appassionata lettrice.