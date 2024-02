Alfonsine in casa col Palazzuolo. Il Marina insegue la vetta

Ha preso il largo, nel girone M di Seconda Categoria, l’Only Sport Alfonsine che veleggia in vetta con 6 punti di vantaggio – tra l’altro una sconfitta è arrivata solo a tavolino, dopo una vittoria sul campo – sulla coppia di inseguitrici composta da Vis Faventia e Riolese. La capolista (miglior attacco del girone) ospita il Palazzuolo, quinto e perfettamente in lizza per i playoff mentre giocano in trasferta Vis Faventia (a Castel Guelfo) e Riolese Sportiva (a Borgo Tuliero). Potrebbe guadagnare terreno il Bagnacavallo – gioca a Conselice – del capocannoniere Camara (10 gol), che ha vinto tre gare su tre in questo 2024.

Nel girone N il Marina è all’inseguimento dell’imbattuta capolista Vecchiazzano: gli adriatici hanno il cliente più difficile, il Low Street in trasferta, mentre i primi fanno visita ai forlivesi del Real che sperano ancora nei playoff. Programma Seconda Categoria (17ª giornata, ore 14,30). Girone M: Bagnara-San Rocco. Domani: C. Guelfo-Vis Faventia, B. Tuliero-Riolese, C. Erika-R. Voltanese, Conselice-Bagnacavallo, Only Sport-Palazzuolo, S. Potito-Vita.

Classifica: Only Sport 35; Faventia, Riolese 29; Bagnacavallo 27; Palazzuolo 26; C. Guelfo 24; Vita, S. Rocco 23; Bagnara, B. Tuliero 22; C. Erika 19; S. Potito 17; Conselice 8; R. Voltanese 7. Girone N: F. Zarattini-St. Rossa.

Domani: Fiumanese-S. Zaccaria, Gs Romagna-P. Fuori, Godo-S. Pancrazio, Low Street-Marina, Real-Vecchiazzano, Valmontone-Dep. Roncadello. Classifica: Vecchiazzano 42; Marina 37; S. Pancrazio 33; Fiumanese 28; Low Street 26; St. Rossa 25; F. Zarattini 22; Gs Romagna 21; Real 20; P. Fuori 18; Dep. Roncadello 17; Valmontone 16; Godo 6; S. Zaccaria -3.

u.b.