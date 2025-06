Alfonsine, la piazza diventa permeabile

Da area ampiamente cementificata a zona ad alta permeabilità, con molti alberi in più. La profonda trasformazione di piazza della Resistenza di Alfonsine si concretizzerà entro il 2026. La piazza, nella quale attualmente trovano spazio oltre 200 posti auto, le bancarelle del mercato ambulante settimanale e le strutture temporanee per gli eventi, sarà interessata da una ‘forestazione urbana’ che estenderà le due aree verdi attualmente esistenti, in cui sono presenti anche un percorso fitness e un’area allestita con panchine e tavoli, mantenendo comunque le sue funzionalità originarie e permettendo un miglior drenaggio delle acque. Il progetto è in capo all’Unione del Comuni, che ha vinto il finanziamento regionale co-finanziato dall’Unione Europea Atuss - Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile – con ‘L’architettura urbana verde della Bassa Romagna’. L’investimento complessivo per il territorio di Alfonsine ammonta a circa 990mila euro. La proposta ha cercato di trovare il giusto accomodamento tra finalità (riqualificazione del suolo e creazione di spazi pubblici capaci di offrire resilienza ai cambiamenti climatici) e funzionalità (spazio per eventi, mercati, attrazioni).

Il primo obiettivo è infatti riqualificare l’area prevedendo la rimozione dell’asfalto che ricopre la piazza e la sua sostituzione con cubetti in porfido e pietra bianca con sottofondo strutturato per rendere più drenante tutta l’area. Le zone di parcheggio saranno separate da sottili fasce in ciottolato per permettere un migliore deflusso delle acque di caduta. Il confine con le due zone alberate già esistenti verrà spostato grazie alla piantumazione di alcune nuove file di alberi, creando un ambiente più bello e fresco. Sotto le alberature la pavimentazione sarà più porosa, così da permettere un miglioramento ulteriore nell’assorbimento delle acque.

Il secondo obiettivo è mantenere l’attuale funzionalità dello spazio, e per questo l’area centrale sarà lasciata libera da alberature e continuerà a essere utilizzabile per le attività che qui si svolgono regolarmente. Grazie a una disposizione diversa dei parcheggi, inoltre, i posti auto saliranno, nonostante la presenza degli alberi, a 240. Il cantiere partirà entro ottobre, successivamente alle procedure di affidamento dei lavori che si svolgeranno nell’estate. L’intervento verrà eseguito per stralci, in modo da rendere comunque utilizzabile parte della piazza anche durante i lavori.

lu.sca.