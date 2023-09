Alfonsine, la Pubblica assistenza apre le porte e amplia il parco mezzi

"Per cercare di rispondere alle esigenze della cittadinanza la nostra Associazione, grazie all’impegno quotidiano dei suoi volontari e ad alcuni benefattori, ha ampliato il proprio parco mezzi con una nuova ambulanza per trasporti sanitari, un’automobile per trasporto persone e un’ulteriore automobile riservata ad attività di protezione civile. Mezzi che recentemente sono stati messi a disposizione della cittadinanza e dei volontari dell’associazione con il risultato di migliorare la nostra presenza sul territorio". Sono le parole di Enzo Montanari, presidente della Pubblica Assistenza Città delle Alfonsine, alla vigilia dell’open day dell’associazione, in programma domani 23 settembre presso la sede di via Cattaneo. Alle 16, alla presenza di Niccolò Mancini e Jacopo Fiorentini, presidente nazionale Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) e presidente Anpas Emilia-Romagna, e del sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani, avverrà il taglio del nastro e la benedizione dei mezzi,. Seguirà un piccolo rinfresco.

Sono numerose le attività della ‘Città delle Alfonsine’, realtà che quest’anno ha festeggiato i 32 anni dalla sua fondazione: dai trasporti sociosanitari verso gli ospedali o ambulatori della zona (per visite mediche, dialisi, terapie) alle dimissioni dai vari nosocomi, dall’assistenza a gare sportive, alla consegna di medicinali a domicilio, fino alle 21 ore di lavoro settimanali in convenzione Ausl, all’organizzazione di corsi di primo soccorso gratuiti e alla partecipazione a iniziative nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi ai valori del volontariato. Non solo, perché, come spiega il presidente Montanari, "da alcuni anni abbiamo iniziato a svolgere attività di protezione civile fornendo volontari formati e collaborazione sia all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile che al Comune di Alfonsine. Per la nostra associazione è una nuova attività che è in forte crescita grazie alla richiesta di adesione di molti nuovi volontari. Attività intrapresa in considerazione delle necessità sempre crescenti di interventi sul territorio dovuti ad eventi atmosferici estremi che si stanno purtroppo manifestando con frequenza crescente. Nata ufficialmente il 29 giugno 1991, la ‘Città delle Alfonsine’ è una delle 110 Pubbliche Assistenze presenti in regione. Il suo parco mezzi è composto da due ambulanze, un pulmino e tre dobló equipaggiati per il trasporto di sedie a rotelle e di 4 automobili, una delle quali utilizzata dal gruppo di Protezione civile.

Luigi Scardovi