Alfonsine: la rimpatriata dei compagni di classe dopo 26 anni tra ricordi ed emozioni

Si sono salutati con la promessa di non perdersi di vista, ma di ritrovarsi, "magari non dopo altri 26 anni". Stiamo parlando dei ‘ragazzi’ nati nel 1985 che hanno frequentato le scuole (da quella dell’infanzia alla terza media) ad Alfonsine. La bella rimpatriata si è svolta al ristorante ‘Il Casolare’ lungo la Reale. Un evento la cui organizzazione è iniziata un paio di mesi fa, in quanto parecchi non abitano più in paese, come ad esempio Massimo, che è giunto da Milano. Il gruppo di 40enni ha effettuato poi alcune videochiamate, rivedendo e salutando con piacere alcuni coetanei, tra cui anche Enea che risiede a Lucerna, in Svizzera. "La serata – commentano i ‘ragazzi’ dell’85 – è stata densa di ricordi, chiacchiere e risate, ma c’è stato anche un momento di commozione quando si è ricordato Gianmaria, per tutti noi ‘Jumbo’, un nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciati in giovane età". Per ricordare una serata che i presenti hanno definito ‘meravigliosa’, una delle delle partecipanti, Federica Cangini, grande appassionata di poesia, ha dedicato a tutti dei versi: "È stata organizzata una vera e propria rimpatriata, dopo 26 anni ci siamo ritrovati, alcuni da lontano sono arrivati. Sorprendente è stato rivedersi tutti cresciuti ma non tanto diversi, le caratteristiche abbiamo mantenuto nonostante il nostro vissuto ... . Questo tempo trascorso insieme ha fatto sì che in noi freme un sentimento allegro e festoso che resterà un ricordo prezioso".

lu.sca.