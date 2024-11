Alfonsine, la trasformazione di piazza della Resistenza

"Forestazione urbana applicata a una piazza (ora in puro cemento) che diventerebbe verde e permeabile all’acqua". Questa la descrizione, che riesce a far rendere bene l’idea di cosa sarà, fatta dal sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, rispetto al progetto di rifacimento di piazza della Resistenza. Nel rettangolo di ‘puro cemento’ trovano spazio un parcheggio da 214 posti auto e le bancarelle del mercato ambulante settimanale, in occasione degli eventi qui si allestisce anche il luna park, mentre in estate viene organizzata l’arena cinematografica. Una piazza molto vissuta che, con il nuovo progetto che ha ottenuto una parte dei finanziamenti Atuss (Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile) erogati dalla Regione all’Unione dei Comuni, per poi, a cascata, essere riversati su opere a favore dei singoli Comuni appartenenti all’Unione. La piazza è affiancata da due aiuole molto grandi dove trovano dimora alcuni alberi, un percorso fitness e un’area allestita con panchine e tavoli. Il progetto, che al momento è nella fase dello studio di fattibilità tecnico economica, prevede di togliere completamente l’asfalto che ricopre la piazza andandolo a sostituire con dei cubetti in porfido. Questo permetterà di rendere più drenante tutta l’area anche perché nella parte prospiciente alle due aree verdi le fughe tra un cubetto e l’altro saranno riempite da terra e erba, mentre nella parte centrale, le fughe saranno più salde per rendere maggiormente resistente il fondo. Il confine con le due aiuole verrà sfumato andando a piantare delle file di alberi in quella che adesso è la piazza, con un numero di piante che andranno gradualmente scemando verso il centro che sarà invece lasciato libero. Infatti in questa area centrale verranno ancora allestite giostre e arena cinematografica, mentre le file di alberi andranno a creare un ambiente visibilmente più gradevole e più fresco. Con un disegno diverso dei parcheggi, inoltre, i posti auto saliranno, nonostante la presenza degli alberi, a 240, contro i 214 di ora. "È un bel progetto - conferma il sindaco - perché non perdi nulla della funzionalità della piazza e guadagni un sacco in verde e piacevolezza dei luoghi". Il finanziamento della Regione è di 700mila euro a cui se ne aggiungeranno 290mila dalle casse comunali. "Come per tutti i progetti Atuss - conclude l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Laudini -, i lavori dovranno essere terminati entro la fine del 2026".

Matteo Bondi