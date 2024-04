Alfonsine, Pd e Pri uniti per la ricandidatura del sindaco Graziani

È da considerarsi a tutti gli effetti ‘storica’ e di rilevanza politica, l’alleanza concretizzatasi ad Alfonsine tra il Pd e il Pri (Partito Repubblicano Italiano), in vista delle elezioni amministrative in programma l’8 e 9 giugno prossimi. A seguito delle importanti convergenze programmatiche avvenute, il partito dell’‘Edera’ è infatti entrato nell’alleanza a sostegno della riconferma del sindaco Riccardo Graziani. Come osserva Eugenio Fusignani, segretario Pri della regione Emilia Romagna, "con l’accordo di Alfonsine si è aggiunto un altro tassello al mosaico che va nella direzione di omogeneizzare, per quanto possibile, la presenza repubblicana nel territorio della provincia di Ravenna e, più in generale, nella regione. Questo, ovviamente, nell’ottica di un respiro che supera i confini municipali e che ha come orizzonte politico la strutturazione di un’area laica, repubblicana, liberal-democratica, riformatrice, europeista e atlantista utile alla regione e al Paese".

Gli fa eco Laura Beltrami, segretaria della federazione provinciale di Ravenna del Pri e candidata in consiglio con la lista AlfonsineSì Centrosinistra: "Fino al 2019 mi sono candidata alle amministrative del comune di Alfonsine in autonomia; dal 2024 mi assumo la ‘responsabilità storica’ di entrare in una lista civica in alleanza con il Pd, partito che da anni governa la cittadina. La decisione è frutto di un’analisi di quanto sta accadendo in Italia e in Europa, dove avanza sempre più la necessità di contrastare il populismo e il sovranismo, che rischiano di distruggere l’Europa e di far naufragare l’Italia. Per fare questo occorre il campo laico, progressista, europeista del centrosinistra. Un centrosinistra che sappia parlare agli elettori e dare le risposte giuste per governare i problemi. Iniziare il percorso dalle realtà più piccole come può essere il comune di Alfonsine, è un contributo a questa causa. Ovviamente al candidato sindaco Graziani va la mia stima, avendo avuto modo in questi ultimi cinque anni di legislatura all’opposizione, di apprezzarne l’impegno. Un impegno, forse anche per la sua riservatezza, a volte non è stato percepito dai cittadini in pieno". Beltrami sottolinea che, "se eletta, mi impegnerò come sempre affinchè le necessità di tutti i cittadini, soprattutto i più fragili e deboli, abbiano una risposta". A commentare l’alleanza è poi lo stesso Graziani, candidato a primo cittadino: "In questi anni in cui le difficoltà sono state molteplici, il Partito Repubblicano di Alfonsine con capogruppo Laura Beltrami ha sempre saputo esercitare le proprie funzioni con responsabilità, mai abbandonandosi ad una opposizione acritica. Abbiamo sempre saputo trovare le necessarie convergenze, cercando di fare prima di tutto il bene della Comunità. Tutto questo, unito ad una comunanza di valori, ha reso possibile rinvenire una strada comune ed una proposta programmatica per la Città, con la lista AlfonsineSì".

Luigi Scardovi