Alfonsine: progetto di accompagnamento e trasporto sociale

I Servizi sociali e socio sanitari dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha avviato anche ad Alfonsine un progetto di accompagnamento e trasporto sociale convenzionato, per affrontare la sempre più crescente problematica di sostegno della popolazione in situazione di disagio. Il servizio di trasporto sociale - prevalentemente verso ospedali, presidi sanitari pubblici o convenzionati con l’Ausl Romagna - è rivolto ai residenti nel Comune di Alfonsine, in particolare ad anziani autosufficienti privi di rete parentale in grado di soddisfare le loro esigenze di mobilità, invalidi (anche temporanei) in misura superiore al 66%, persone in condizioni di temporanea disabilità che necessitino di essere accompagnate presso padiglioni ospedalieri pubblici o convenzionati per visite mediche o percorsi riabilitativi in palestre fisioterapiche. Il costo del servizio è relativo al singolo trasporto (andata-ritorno) o a un carnet di cinque viaggi (andata-ritorno) a seconda del valore Isee. Per informazioni e prenotazioni: 0544 866635, o 0544 866666, o [email protected]