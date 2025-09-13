Alfonsine riqualifica l’area commerciale

La giunta comunale di Alfonsine ha approvato ‘Il progetto di riqualificazione sostenibile e valorizzazione delle aree a vocazione commerciale’ che prevede, nello specifico, alcuni interventi relativi a piazza Gramsci e corso Matteotti. Si tratta di attività che erano previste nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) per il triennio 2025/27 e anche nel Documento Unico di Programmazione per lo stesso triennio. Quanto previsto dal prospetto si rifà alle legge regionale 12, del 3 ottobre 2023, concernente lo ‘Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi’ per la quale è stato presentato un elaborato, dopo aver condiviso lo stesso in seno alla giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e aver ottenuto dalla Regione Emilia Romagna un finanziamento. Dopo aver affidato a vari studi la realizzazione di tutti gli elaborati necessari, il progetto esecutivo è stato elaborato dall’architetto Giovanni Mecozzi, a cui era stato affidato l’incarico dall’amministrazione comunale.

L’importo complessivo dei lavori è di 370 mila euro, di cui 200 mila euro provenienti da un finanziamento regionale nell’ambito degli interventi finalizzati "alla riqualificazione sostenibile e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici o di aree urbane a vocazione commerciale, compresi i progetti di sistemazione e riqualificazione di aree mercatali già esistenti o di siti da destinare al commercio su aree pubbliche". La parte restante, circa 170 mila euro, proviene da risorse proprie dell’ente comunale derivanti da avanzi di bilancio. Con la delibera di giunta si è così dato il via libera al progetto esecutivo che vedrà la realizzazione degli interventi su piazza Gramsci, nella zona prospiciente a corso Matteotti, tra la fine del 2025 e l’inizio del prossimo anno. La delibera ha trovato i voti favorevoli di tutti gli assessori e del sindaco, dando così mandato agli uffici comunali di procedere con le formalità burocratiche per l’espletamento di tutto quanto necessario per l’avvio dell’intervento.

Matteo Bondi