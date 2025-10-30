Alfonsine, stretta contro gli abbandoni di rifiuti

Fa più rumore un sacchetto abbandonato per strada di un’intera comunità che differenzia correttamente i propri rifiuti. Il chiasso, però, in località Taglio Corelli ad alfonsine doveva essere particolarmente alto visto il gran numero di abbandoni che facevano sembrare quel piccolo pezzo di terra una discarica. Gli episodi più gravi, come quello testimoniato dalla foto, sono rari e spesso isolati, ma si riscontrano con una certa frequenza anche gli abbandoni di piccoli mobili, oggetti rotti e sacchetti di rifiuti indifferenziati nelle vicinanze dei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata. Sull’argomento interviene l’assessore all’ambiente del Comune di Alfonsine, Luca Capacci. "Abbandonare i rifiuti ora costa molto più caro – commenta –. L’abbandono di rifiuti non è solo un problema di decoro, ma una condotta criminale, soggetta a sanzioni che variano a seconda del tipo di rifiuto e delle circostanze. Il rispetto dell’ambiente parte da ciascuno di noi, ecco perché insistiamo tanto sull’importanza dell’educazione ambientale: l’obiettivo è promuovere un cambiamento culturale nel rapporto dei cittadini con i rifiuti e una cultura del rispetto del territorio". Il riferimento iniziale dell’amministratore comunale è alla cosiddetta legge ‘Terra dei fuochi’, la 147 del 2025, con la quale sono entrate in vigore nuove norme contro gli illeciti ambientali. Questa legge introduce, infatti, modifiche e nuove disposizioni per contrastare le attività illecite in materia di abbandono di rifiuti e tutela ambientale. Tra le disposizioni introdotte si trova che abbandonare rifiuti, anche in piccole quantità, può costare fino a 10.000 euro, si arriva al fermo e alla sospensione del veicolo per chi utilizza un mezzo per scarichi illeciti, inoltre vi è la responsabilità diretta di chi affida rifiuti a soggetti non autorizzati, rischiando anche in questo caso pesanti sanzioni. "Come assessore – continua – sto svolgendo un’attività di monitoraggio capillare su tutto il territorio. Per ogni isola ecologica di Alfonsine ho individuato almeno una persona con forte senso civico che mi tiene aggiornato su abbandoni e criticità: una collaborazione preziosa". Tra le misure adottate, oltre al costante confronto con le persone, vi sono anche gli spostamenti di alcuni cassonetti in zone meno nascoste. "Lo spostamento dei cassonetti e la rimodulazione di alcune isole ecologiche, che da alcuni sono stati interpretati come segni di indecisione, fanno parte di un piano più ampio – continua –. Alcuni spostamenti si sono rivelati efficaci nel contrastare gli abbandoni e sono misure che si affiancano alle altre già adottate. Anche il lavoro di individuazione di chi non ha ritirato il kit dei bidoncini o non ha mai aperto una posizione Tari sta dando buoni risultati".

Matteo Bondi