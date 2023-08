Alfredo Patuelli, funerali domani

Si terranno domattina i funerali di Alfredo Patuelli, l’agricoltore 69enne morto lunedì nel suo terreno ad Albereto, nelle campagne vicino a Reda. L’uomo stava portando avanti dei lavori in campagna sul suo trattore quando il mezzo si è ribaltato, non lasciandogli scampo. Il funerale si terrà domattina, con partenza dall’obitorio dell’ospedale alle 8.50. Alle 9.15 inizierà la messa, nella chiesa di Reda, il paese dove l’uomo viveva. Stasera alle 20 sarà anche recitato un rosario nella chiesa di Albereto. Le offerte raccolte saranno devolute a favore della scuola dell’infanzia di Reda.

La morte improvvisa di Alfredo Patuelli ha colpito fortemente in questi giorni la comunità di Reda, dove era benvoluto da tutti. Il 69enne aveva sempre vissuto in zona: prima ad Albereto, dove aveva i propri terreni, e poi in paese. Dopo la pensione aveva venduto buona parte del podere e aveva tenuto un piccolo appezzamento, lo stesso dove purtroppo è morto.

Lascia la moglie Patrizia e i tre figli: Erika, Davide e Nikolas.