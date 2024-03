‘Ali di ceramica’ al Private Banking. Le opere di Paolo Galan in piazza

‘Ali di ceramica’ è il titolo della nuova mostra presentata da La Cassa di Ravenna, che si può ammirare nelle vetrine del Private Banking di Ravenna in piazza del Popolo 30 (ex Bubani) fino al 19 marzo. In esposizione, in questo periodo tra l’altro primaverile perfettamente in tono con il soggetto, c’è una straordinaria collezione di uccelli in ceramica realizzati da Paolo Galan, ravennate doc e stimato docente per tanti anni di materie artistiche. Una particolare maestria caratterizza queste opere, catturando in un colpo solo la grazia e la diversità della natura multiforme e la straordinaria forza espressiva dell’arte. In ogni pezzo, plasmato con cura, la bellezza degli uccelli viene esaltata dall’arte ceramica. Un’occasione per arricchire la passeggiata in centro a Ravenna con una tappa allegra e simpatica.