Alice compie 105 anni. Festa a casa ‘Virginia’

La Bassa Romagna si conferma come uno dei territori più longevi della nostra provincia. Ieri pomeriggio a Lavezzola presso la Casa Famiglia ‘Virginia’ presso la quale è ospite da circa un anno, Alice Ravaglia ha festeggiato l’eccezionale traguardo delle 105 primavere. Circondata dall’affetto della figlia Alves, del nipote Luca e del personale della struttura, l’ultracentenaria ha ricevuto la visita del sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, che le ha portato gli auguri a nome dell’amministrazione comunale e della comunità. Nata a Conselice il 7 novembre 1919, nonna Alice nel novembre del 1951 convolò a nozze con Aldo Bassi (scomparso nel 2002), dal quale ha avuto l’unica figlia Alves. Per diversi anni ha svolto l’attività di bracciante. Nonostante la veneranda età, Alice è ancora lucida e gode di buona salute. Trascorre le sue giornate nella struttura tenendo allenata la memoria con la risoluzione di svariati crucipuzzle, guardando la televisione e facendo qualche passeggiata in giardino. Addirittura utilizza senza problemi il telefono cellulare tenendosi spesso in contatto con la figlia. Infine una curiosità: poco più di un mese fa, per l’esattezza il 4 ottobre, nella medesima struttura lavezzolese si è festeggiato il 103mo compleanno di un’altra sua ospite, ossia di Marta Brunelli, da tutti conosciuta come Ines.

Lu.Sca.