Alice incanta tutti: il Pavone d’oro è suo

La faentina Alice Mordenti di 16 anni ha vinto la 44° edizione del Pavone d’Oro, storico concorso canoro ideato dal prete rock don Italo Cavagnini, un’edizione da record che ha visto una richiesta di partecipazione di oltre 90 ragazzi. La finale si è tenuta sabato 22 marzo nella splendida cornice del teatro Masini di Faenza.

Alice Mordenti è al terzo anno di liceo linguistico a Lugo, studia canto da circa 8 anni anche se la passione arriva da più lontano, la musica ha sempre coinvolto tutta la famiglia con il padre che suona pianoforte, la nonna l’organo inoltre il nonno tutt’ora canta nel coro parrocchiale. Anche la sorella di Alice era tra i concorrenti del concorso. Alice pratica danza, recitazione e suona l’ukulele. Studia musical da quattro anni e del canto vorrebbe farne in futuro la propria professione.

Un’edizione questa anche segnata dal dolore per la scomparsa a pochi giorni dalla finale del presidente di giuria Pape Gurioli, musicista, compositore e arrangiatore formatosi proprio grazie a don Italo. La presidenza di giuria questa edizione è stata quindi affidata al soprano Federica Caseti Balucani, amica e collaboratrice di Gurioli.

"Pape sarebbe stato felice di vedermi nel ruolo di presidente di giuria – commenta la Balucani -, ci teneva che un giorno io prendessi il suo posto. Quel giorno è arrivato presto, troppo presto, è stato difficile e anche triste, il ricordo di Pape lo si è sentito in tutta la serata. Al mio fianco erano presenti anche Silva sorella di Pape e la nipote Raffaella che ringrazio moltissimo per il supporto".

Per il presidente del Pavone d’Oro, don Marco Ferrini, si tratta di "un’edizione crescente con questo aspetto di famiglia che coinvolge sia chi partecipa ma anche chi organizza. Si sente sempre più forte questa emozione, la partecipazione delle scuole aiuta a coinvolgere anche famiglie non italiane, una sorta di integrazione che è una funzione non secondaria. Poi l’avere inserito realtà locali come la Compagnia del Cancello che ha portato sul palco parte del loro spettacolo ’The circus’ e la partecipazione del coro gospel Voices of Joy, ha creato un’interazione tra i protagonisti del territorio e il mondo dello spettacolo che è molto bello".

Nella categoria A si è imposta Matilde Gubellini di 7 anni, nella categoria B ha vinto Sofia Bertaccini di 12 anni, mentre nella categoria C ha vinto Matteo Violani di 18 anni. Il premio della Critica intitolato a Giancarlo Alboni e da quest’anno anche a Pape Gurioli è stato assegnato a Camilla Alvisi, mentre il Premio Simpatia è andato alla 3a B della Scuola d’infanzia Girasole. Nella categoria scuole ha vinto la classe 2a B dell’istituto Tolosano.

Il sindaco Massimo Isola nel premiare la vincitrice del Pavone ha detto che si tratta di "una manifestazione bellissima che unisce e che fa bene alla città. Uno spettacolo così vivo dopo oltre cinquant’anni ha senza dubbio qualcosa da dire, specialmente in anni in cui la nostra città è stata profondamente ferita". Tra gli organizzatori storici del concorso anche Gabriele e Giorgio Andrini che si dicono "particolarmente soddisfatti".