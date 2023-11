Alice Ravaglia ha compiuto ben 104 anni

È nata il 7 novembre 1919, lo stesso anno in cui vennero alla luce il mitico Fausto Coppi e l’indimenticabile Nilla Pizza, nonché il medesimo giorno in cui nacque il regista, sceneggiatore e attore Gillo Pontecorvo. Stiamo parlando della lavezzolese Alice Ravaglia, che ieri, circondata dall’affetto della figlia Alves e del nipote Luca, ha festeggiato il bellissimo traguardo di 104 primavere. Per l’occasione ha ricevuto la visita dell’assessore alle politiche socio-assistenziali del Comune di Conselice, Raffaella Gasparri, che le ha portato di auguri a nome della sindaca Paola Pula, dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, omaggiandola di un ciclamino. Nata a Conselice il 7 novembre 1919, nonna Alice nel novembre del 1951 sposò Aldo Bassi (scomparso nel 2002), dal quale ha avuto l’unica figlia Alves. Per diversi anni ha svolto l’attività di bracciante. L’ultracentenaria gode di buona salute ed è ancora molto lucida. Ama guardare la televisione e tiene allenata la memoria con la risoluzione di crucipuzzle.

lu.sca.