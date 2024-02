Alice Redini regina di risate: a lei il Faenza Cabaret 2024

È Alice Redini la vincitrice della ventesima edizione del Faenza Cabaret Premio Alberto Sordi, diventando così la quinta donna ad essersi aggiudicata la gara. L’artista di Novi Ligure ha conquistato il pubblico nelle vesti di una sociologa decisamente sopra le righe che ha parlato in maniera leggera e divertente di un tema molto delicato come il cat calling nei confronti degli uomini. Il suo punto di forza è stato quando è scesa in mezzo al pubblico per scegliere alcune persone come ‘cavie’ stuzzicandole in maniera molto divertente, facendole passare come vittime di violenze verbali.

Oltre al premio di mille euro, si è guadagnata la qualificazione alla finale del concorso ‘Facce da Bronzi’ di Reggio Calabria, con cui il Faenza Cabaret è gemellato. Il vincitore della gara calabrese potrà partecipare all’edizione 2025 del Premio Sordi. Redini, nata nel 1982, si è diplomata all’Accademia dei Filodrammatici di Milano ha lavorato con molto attori famosi tra i quali ci sono Lucia Calamaro, Silvio Orlando, Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, Cesar Brie e Stefano Benni. In carriera ha vinto il premio speciale Giovani realtà del teatro e nel 2022 il premio Mariangela Melato. Grande successo lo ha ottenuto anche Dario D’Angiolillo, comico con esperienze a Colorado Cafè, aggiudicatosi il ‘Premio del Pubblico’ assegnato tramite gli sms inviati dagli spettatori presenti al teatro Masini.

L’artista di Latina ha interpretato un improbabile istruttore di danza, terminando l’esibizione cantando una sua versione di Granada di Claudio Villa. La finale del Faenza Cabaret è stata un vero successo con tutti e sei i concorrenti che hanno mostrato grandi qualità, come ha ammesso al momento della premiazione Ruggero Sintoni, presidente di Accademia PerdutaRomagna Teatri e della giuria (formata da attori, autori e giornalisti) . Una nota di merito è andata alla giovane coppia sammarinese Bromance, che ha portato sul palco uno sketch riguardante le ‘difficoltà’ dei padri quando devono andare a prendere i loro figli dai centri estivi. La serata, condotta con la solita verve da Penelope Landini e da Giovanni D’Angella, comico noto a livello nazionale, è stata impreziosita dallo show dell’imitatore Claudio Lauretta, che ha impersonato molti personaggi famosi in maniera perfetta. Prima dell’inizio della gara c’è stata un omaggio a Pasquale di Camillo, ideatore e direttore artistico del Faenza Cabaret Premio Alberto Sordi, che è riuscito in vent’anni a far diventare questa gara una delle più importanti a livello italiano.

Luca Del Favero