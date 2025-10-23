Alice, studentessa super: "Alfiere della Repubblica, voglio diventare medico"

Diplomata con lode al liceo scientifico ’Oriani’, tra pochi giorni inizierà il corso di Medicina in inglese all’Università di Bologna con l’idea di andare in missione nelle aree di crisi. La ravennate Alice Bordet, 19 anni, domani sarà tra i 25 studenti che riceveranno il riconoscimento di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

Alice, è emozionata?

"Sì, sono onorata di essere premiata dal presidente Mattarella perché è una figura cruciale per l’Italia e che merita il massimo rispetto. Sono già a Roma e abbiamo un programma fitto: andremo a vedere l’Agenzia spaziale europea, la Camera dei Deputati e conosceremo i Cavalieri del Lavoro".

Lei è una studentessa modello. Che cosa la appassiona di più?

"Mi piace imparare, non ho mai avuto una materia preferita. Sono grata alla scuola pubblica che mi ha dato insegnanti ottimi, in particolare la maestra di Italiano delle elementari e la prof. di Filosofia. Poi, mi piace nuotare e, come mia mamma, leggo molto. Tra i miei romanzi preferiti c’è ’I miserabili’ di Victor Hugo, che mi riporta alle origini perché mio padre è francese e ho la doppia cittadinanza".

Come la fa sentire essere sia italiana sia francese?

"È una fortuna perché, oltre al bilinguismo, significa avere due culture. In certi casi, mi sento un po’ diversa dagli altri. Ad esempio, ascolto molta musica francese e spesso non conosco quelle canzoni italiane che tutti cantano alle feste".

Ha partecipato anche alle Olimpiadi di Italiano (dove è arrivata terza in Italia), di Matematica e di Fisica. Che cosa le hanno lasciato?

"Mi sono divertita moltissimo soprattutto in quelle di Matematica, anche se sapevo che non avrei raggiunto dei risultati altissimi. Mi sono piaciuti i giochi di Archimede, risolvere problemi senza linee guida ma usando solo l’istinto e gli strumenti a disposizione. È un modo diverso di approcciarsi al sapere, più ludico".

Quali sono le esperienze che l’hanno formata in questi anni?

"Ho studiato sei mesi in Canada e quest’estate ho fatto l’Interrail. Poi, lavorato un’estate in Francia in un’azienda che si occupa di acquaponica, una tecnica di coltivazione sostenibile che unisce allevamento di pesci e coltivazione di piante in acqua. Non ne sapevo nulla prima: è stata una scoperta. Ho partecipato a progetti di volontariato con le magliette gialle e con Libera, mi piace dare un contributo alla società".

Qual è il suo sogno?

"Il mio sogno, che è il motivo per cui mi sono iscritta a Medicina, è quello di diventare un medico umanitario nelle aree di crisi. Tra 15 anni mi vedo in missione, magari con Medici Senza Frontiere".

Lucia Bonatesta