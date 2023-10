Alieto Benini, una vita tra cultura e impegno civile

Moriva sessant’anni fa, il 21 settembre del 1963, il professor Alieto Benini, storico preside del Liceo Ginnasio “Dante Alighieri”. Nato a San Bartolo nel 1892, conseguì la laurea in lettere all’università di Roma nel 1921 e successivamente nel 1929 si laureò in filosofia a Bologna con una tesi su “Silvio Antoniano, un pedagogista del Rinascimento”. Consigliere centrale della Società Dante Alighieri, è stato per molti anni presidente del Comitato ravennate della stessa Società che nel 1952 gli conferì la medaglia d’oro come benemerito della cultura e come lettore della “Commedia”. Finissimo oratore, “dinamico e appassionato”, fu un apprezzato “cicerone” dei nostri monumenti e un vero ambasciatore di Dante nel mondo come stanno a testimoniare le sue “letture” della Commedia in Egitto, in Olanda, in Francia suscitando sempre grandi entusiasmi. Al suo primo scritto dantesco, Peregrinando a Ravenna nell’attesa del VI centenario dantesco (1920), seguirono Il tramonto di Dante nella città del silenzio (1952) e La Bibbia e la Divina Commedia (1962). Fu legato da una profonda amicizia a don Giovanni Minzoni, il parroco di Argenta barbaramente ucciso dai fascisti, e alla fine dei suoi funerali, che si conclusero a Porta Serrata, fu Benini a tenere il discorso di addio con appassionate e dure parole di condanna contro i mandanti. Benini non fu solamente un uomo di scuola ma fu attivo anche nella vita politica. Come ricordò Natalino Guerra “la sua parola calda e appassionata risuonò contro tutte le violenze a difesa dei valori fondamentali della persona”. Il suo nome finì negli elenchi delle Brigate Nere fra le persone da eliminare e per le sue idee patì anche il carcere e addirittura una condanna a morte. I funerali di Benini furono celebrati in San Giovanni Evagelista, a pochi passi dal “suo” liceo, e in quell’occasione l’arcivescovo Salvatore Baldassarri disse che il nome di Benini “resterà una benedizione nella storia della Ravenna cristiana”. Chi lo ha conosciuto e apprezzato non dimenticherà la sua figura serena e bonaria che forse contrastava con l’austera “farfallina” che da sempre ha fatto parte del suo inconfondibile look. Don Francesco Fuschini così lo ricordò: “Forte nel corpo di fattura gagliarda e campagnola; con la faccia larga dove il sorriso viaggiava a piacimento; e con un paio d’occhi che prevenivano le parole nel discorso: una gran fiamma che brucia in fretta”. Alla sua morte il Consiglio Comunale lo commemorò come uno dei cittadini benemeriti e nel 1982 gli ha dedicato una strada.

Franco Gàbici