Alimentazione e salute, tre incontri alla sala Malva Nord

Al via una nuova iniziativa promossa dall’Informagiovani e dal Servizio SeiDonna del Comune di Cervia, per incoraggiare una maggiore consapevolezza sull’importanza di una corretta alimentazione. La serie di incontri gratuiti dal titolo ‘Alimentazione e salute, conoscere per prevenire’ sarà condotta dal biologo nutrizionista Alex Berni e si terrà nella sala Malva Nord in via dei Papaveri 43 a Cervia. L’iniziativa è organizzata in tre appuntamenti alle 20.30: martedì 28 gennaio ‘Obesità e salute: un percorso di consapevolezza’, martedì 11 febbraio ‘Crescere leggeri: Prevenzione dell’obesità nei giovani’ e martedì 25 febbraio ‘Nutrizione in gravidanza e post-parto: il benessere di mamma e bambino’. Per gli incontri, gratuiti, bisogna prenotare allo 0544.979265 o informagiovani@comunecervia.it.