Alimenti scaduti e sporcizia diffusa, chiuso un ristorante rinomato a Cervia

Cervia (Ravenna), 13 agosto 2025 – Gravi carenze igieniche/sanitarie.
Sospesa l'attività del ristorante Pousada, rinomato ristorante di Milano Marittima, nel Cervese. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Bologna , con l'ausilio dei colleghi della Compagnia di Cervia-Milano Marittima , con lo scopo di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, hanno effettuato diversi controlli in alcuni ristoranti del Cervese.
L'attività ispettiva ha fatto emergere avrebbe fatto emergere gravi carenze igieniche/sanitarie. Nel ristorante in questione è stato trovato sporco diffuso e pregresso nella cucina, nel deposito e nei chioschi interni ed esterni.
I Carabinieri del Nas hanno inoltre constatato la presenza di attrezzature sporche e unte e piani di lavoro non lavabili, materiale non pertinente all'attività, agenti infestanti dovuti all'assenza di barriere idonee, nonché alimenti aventi il Tmc (termine minimo di conservazione) superato di validità. Cioè scaduti.
L'attività ispettiva ha comportato sanzioni amministrative per un importo pari a 3mila euro. Per tali negligenze, il titolare dell'esercizio è stato segnalato all'Ausl che, con un opportuno provvedimento odierno, ha disposto la sospensione totale dell'attività.