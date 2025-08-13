Alimenti scaduti e sporcizia diffusa, chiuso un ristorante rinomato a Cervia

Cervia (Ravenna), 13 agosto 2025 – Gravi carenze igieniche/sanitarie .

Sospesa l'attività del ristorante Pousada, rinomato ristorante di Milano Marittima, nel Cervese . Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Bologna , con l'ausilio dei colleghi della Compagnia di Cervia-Milano Marittima , con lo scopo di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, hanno effettuato diversi controlli in alcuni ristoranti del Cervese.

L'attività ispettiva ha fatto emergere avrebbe fatto emergere gravi carenze igieniche/sanitarie. Nel ristorante in questione è stato trovato sporco diffuso e pregresso nella cucina , nel deposito e nei chioschi interni ed esterni.

I Carabinieri del Nas hanno inoltre constatato la presenza di attrezzature sporche e unte e piani di lavoro non lavabili, materiale non pertinente all'attività, agenti infestanti dovuti all'assenza di barriere idonee, nonché alimenti aventi il Tmc ( termine minimo di conservazione) superato di validità. Cioè scaduti.