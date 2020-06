di Antonio Veca Ci sono bottiglie di vino del periodo dell’Unità d’Italia, corna di cervo per la polvere da sparo, intere camere da letto, dipinti, ceramiche, inginocchiatoi e mobili del Seicento, acquasantiere, cornici antiche, un grande tavolo in ciliegio per 12 persone, attrezzi da campagna, un set completo di batteria da cucina in rame, bottiglie di inchiostro del XX secolo e decine e decine di altri oggetti: la caccia all’antiquariato è a Brisighella. Il 4 giugno si è tenuta la prima giornata di visite a Villa Diletti di Brisighella per la vendita del compendio mobiliare. Beni, arredi, oggettistica, opere d’arte presenti nell’immobile che si trova in via Baccarini 39. L’ultima erede legittima dei Diletti è ormai avanti con l’età e si è reso necessario vendere l’interno della villa. "Qui arrivano da Bologna, Ferrara, dalle Marche e dalla Toscana", spiega Saverio Babini, uno dei soci...

Chiuderà intorno agli anni Cinquanta mentre negli anni Novanta l’area, edifici di archeologia industriale con tanto di ciminiere, fu individuata come possibile luogo per un piano di recupero dove poter realizzare delle abitazioni. Il resto è cronaca, con un fallimento e una serie di problemi economici

Avuta notizia della possibilità di visionare gli oggetti, siamo stati a Brisighella.

C’è uno strano sciamare di persone, evidentemente non gente del posto, che si aggirano con un foglio tra le mani. È la mappa per raggiungere Villa Diletti. Non è semplice arrivarci malgrado sia in pieno centro. Alla fine da via Baccarini si arriva davanti a un cancello grigio anonimo. Non ti aspetti che dietro a quello si apra un parco enorme con la Villa che in realtà sembra più una costruzione di campagna, ben tenuta ma dalle architetture semplici.

All’interno ci sono già una ventina di persone che tra le mani hanno la lista degli oggetti all’asta.

Si tratta di ben 1.214 articoli dei più disparati, per un valore di base d’asta di poco inferiore ai 120mila euro. C’è tutto ciò che si trova in una normale abitazione, dai mobili agli oggetti contenuti all’interno. Libri, mappamondi e così via, fino ad arrivare all’attività legata agli inchiostri: bottiglie d’epoca nei quali il liquido veniva venduto, una splendida vetrina esagonale in legno e classici mobili da archivio senza dimenticare preziose stampe con disegni pubblicitari dell’azienda in stile liberty che nel mercato del collezionismo si trovano, su e-bay a diverse centinaia di euro.

Quel che più affascina è osservare gli interessati. Ci sono semplici curiosi che con amici guardano e sognano di portare a casa qualcosa che starebbe bene nel proprio salotto e poi ci sono i veri e propri cacciatori d’affari che, torce alla mano, passano ai raggi X ogni oggetto d’interesse, fino ai grandi collezionisti, personaggi molto noti, imprenditori locali.

C’è chi è interessato ai vini – alcune bottiglie risalgono all’800 – e chi è interessato all’intero immobile, potendo evidentemente contare su mezzi considerevoli. Ma riceve, per ora, un diniego. "In questo momento – spiega Babini – l’immobile non è in vendita. Nella prima giornata di visite – continua – siamo stati visitati da una cinquantina di persone. Ci sono stati alcuni oggetti che hanno attirato l’attenzione più di altri: alcune bottiglie di vino, anche vin santo, chiuse con la ceralacca a partire dal 1860. I collezionisti erano interessati a capire se il contenuto fosse ancora buono o men. Poi c’erano un inginocchiatoio del 600, una splendida vetrina esagonale per gli inchiostri e corni per contenere la polvere da sparo di fucili ad avancarica".

Ovviamente c’è poi di tutto, da attrezzi da giardino a libri. Una cuccagna per gli appassionati del genere. "È un mondo molto particolare – racconta Babini –; gli interessati, quelli molto scafati mettono in campo tecniche per dissimulare l’interesse sugli oggetti che vorrebbero a tutti i costi cercando di portarsi a casa lotti meno interessanti ai quali poi, verso la fine delle trattative, aggiungere quello che desiderano davvero, ovviamente al minor costo possibile".

Per gli interessati mercoledì 17 ci sarà un’altra giornata di visite (dalle 9 in avanti) e il 25 giugno l’asta. Informazioni e visione di foto ed elenco degli oggetti sono all’indirizzo internet: www.astegiudiziarieravenna.itbrisighella.htm.