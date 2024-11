Alla 2G Carbons la Start Cup Emilia Romagna (e 10mila euro)

2G Carbons, l’idea imprenditoriale nata dalla ricerca Unibo a Ravenna, che presto si costituirà come spin-off universitario, ha vinto l’edizione 2024 della Start Cup Emilia-Romagna, in collaborazione con Ecosister il progetto finanziato dal Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza - per guidare la transizione ecologica e sostenibile dell’Emilia-Romagna.

La startup, incubata presso il Ravenna InnovationLab al Tecnopolo di Ravenna, si è posizionata prima fra altri dodici gruppi partecipanti, aggiudicandosi 10mila euro messi a disposizione dai partner di questa edizione.

Si tratta di Iren spa, Bcc Emilbanca, Intesa Sanpaolo, Federazione Regionale Ordini Ingegneri Emilia-Romagna. Al premio in denaro si aggiunge il contributo per la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione che quest’anno si terrà a Roma il 5 e il 6 dicembre 2024 all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Obiettivo della costituenda startup 2G Carbons è dare nuova vita agli scarti agroindustriali, trasformandoli in materiali avanzati per la depurazione delle acque. Il team, che lavora insieme da diversi anni nell’ambito dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna, sarà a breve una realtà nel settore della sostenibilità ambientale in grado di continuare a fare sviluppo industriale da un lato e muoversi sul mercato dall’altro.

"Grazie alla sua mission fortemente innovativa", si legge in una nota stampa, la costituenda startup 2G Carbons si è inoltre aggiudicata l’Ecosister International Mindset, un programma speciale da seguire all’estero pensato per lanciare la startup sul mercato globale in un’ottica di transizione ecologica, e il riconoscimento Green&Blue al miglior progetto di impresa a impatto sul Climate Change.