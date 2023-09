Alla Banca di Imola la tesoreria

La Banca di Imola (Gruppo bancario La Cassa di Ravenna), si è aggiudicata la gara per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Cento, per il triennio 20242026. Per la partecipazione alla gara Banca di Imola ha costituito un raggruppamento temporaneo d’imprese ) con La Cassa di Ravenna.